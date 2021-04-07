教協公然出售美化黑暴書籍　議員斥死性不改　促政府嚴肅跟進

反修例風波至今仍未平息，更有約2,000名青少年因而被捕，各界均質疑本港的教育制度。香港教育專業人員協會(教協)更於店面當眼位置，公然出售大量美化黑暴的書籍。議員批評情況離譜，擔心會荼毒下一代，直言教協已是百分之百的政治團體，而非教師組織。

教協一直被質疑鼓吹黑暴，位於旺角的服務中心牆上貼有很多撐反修例的文宣。而中心內的「有為圖書坊」公然出售大量美化黑暴的書籍，與兒童讀物、家長教育書籍一併擺放在店舖入口的當眼位置，更標註為「店之推介」，促使不少人經過時會翻閱圖書。有關書籍包括《逆權教師》，作者是曾被警方以暴動罪拘捕的拔萃女書院前教師楊子俊；亦有2014年違法佔領行動發起人陳健民所撰寫的《陳健民獄中書簡》；至於《假如讓我畫下去》則以大量卡通插畫描繪黑暴、抹黑政府及警隊；而《反送中攝影集：年輕的苦難》則於主編序中提到「新屋嶺事件」、「警察無故濫捕年輕人」等不實傳聞。

立法會教育事務委員會主席梁美芬狠批教協的做法非常離譜、死性不改，帶有強烈的立場鼓吹仇恨及敵視政府，已是百分之百的政治團體，而非教師組織。梁美芬指青少年或未有足夠的批判思維，容易被播毒書籍所錯誤誘導。她促請政府嚴肅跟進，包括審視有關書籍是否涉嫌違反《港區國安法》。