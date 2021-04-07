棘線換鐵線不足一周即斷裂　市民激讚高身膠擋板　兼顧護猴保安

漁農自然護理署早前於金山郊野公園附近、位於大埔道的停車場，加裝帶刺圍欄作保安用途，疑因此導致多隻猴子嚴重受傷，血流不斷，事件經東網連日報道後引起全城關注，紛紛炮轟署方虐畜。至上月25日，該署終「跪低」，將棘線換成普通鐵線，有關工程已完成，但曾有工人疑把棘線隨意棄置在現場，最後竟要由市民自行清理，而該批剛換上的鐵線不足一周即斷裂，明顯難達保安用途。東網記者今（7日）再到場視察，有市民批評漁護署早前於該處加裝棘線等危險設施，影響猴子生活，促考慮東網建議的膠擋板方案。

東網建議漁護署改設透明膠製、每幅高2.5米至3米的垂直擋板作圍牆，並在擋板底部預留5厘米作去水位，保護猴子生活的自然空間。這款垂直擋板表面平滑，每幅有一定高度，猴子難以攀爬；擋板間有接駁口，更換容易，既透視到內外情況，又能做到保安用途，亦不會傷及猴子；而且有關物料可循環再用，更收環保之效。

記者今日再到場視察，發現不少猴子在鐵線上攀爬、進食或玩耍，亦有早前疑被棘線所傷的猴子現身，其傷口現已結痂，逐漸康復。市民郎小姐早前經報道得知猴子受傷，感到非常心痛，特意到場探望猴子，她認為港府不應再安裝棘線等危險設施，並盡快採納東網建議的膠擋板方案，以免猴子再受傷。

市民莫先生則帶同一歲女兒到場，他指該處可讓女兒近距離了解猴子的生活情況，具教育意義，認為該處應放置有關猴子的資料，而非破壞生態、加裝危險的棘線，望有關部門盡快改裝膠擋板。