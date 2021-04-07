疑理大外載示威者逃走　兩司機加控妨礙司法

前年11月的理大衝突中，有大批示威者被捕，其中有2名男子被指在附近駕駛汽車，接載示威者逃離現場，因而分別被控一項危險駕駛罪。2宗案件今（7日）在九龍城法院再提訊，控方申請加控2名被告各一項妨礙司法公正罪，並向法庭呈交轉介文件。裁判官批准控方的申請，把兩案轉介區域法院，於4月27日在區院提訊。期間2被告獲准繼續保釋，但要遵守更嚴苛的擔保條件，包括上調保釋金至10萬港元及每天到警署報到。

本案其中一名被告梁祖光（24歲），報稱售貨員，被控於2020年11月20日，在尖沙咀暢運道南危險駕駛一輛私家車。另一名被告陳鎮洋（32歲）則報稱是建築安全主任，被控於2020年11月18日，在紅磡繞道近理工大學李兆基樓危險駕駛一輛客貨車。新增的控罪指，2人分別在香港連同他人妨礙司法公正，即作出一連串妨礙司法公正的行為，意圖協助他人逃避逮捕，而明知有關人士被香港警務處逮捕。

據了解，案發時有車停泊在連接理工大學的一條水渠外，有人從渠底出來並登上汽車。警員嘗試截停查問時車子突然開動，撞到警員的大腿。此外，涉案時亦有汽車停泊在理大校舍外，接載從校舍游繩而下的人士。