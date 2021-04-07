香港租金貴難安居　科技園覓創新斗室挽留人才

香港的居住問題不但關乎民生，更有可能影響科研發展。香港大學榮譽助理教授溫豪夫博士從事語音智能， 須招攬不同國籍的海外人才，然而要在香港這個彈丸之地，物色安全舒適、交通方便且租金相宜的居停，頗為棘手。

溫豪夫今日(7日)應香港科技園公司之邀，為住宿項目InnoCell(創新斗室)開幕禮擔任分享嘉賓，期間他提到曾經有一位外國大學生來港當實習，租住位於深水埗的大廈單位。儘管租金相宜，室內布置還勉強過得去，但一踏足室外，周遭環境則不敢恭維。更麻煩的是，由住所前往港鐵站頗有距離，雖說可搭乘小巴，然而小巴路線欠缺網上英文資訊，加上不擅粵語不懂得向司機講「有落」，對外來人員而言確實不便。他相信外國留學生的家長看到科技園「創新斗室」的居住環境，應該會很放心讓其子弟來港發展。

香港科技園公司行政總裁黃克強，就指「創新斗室」是本港首個以組裝合成建築法(Mic)興建的高樓層建築，當年獲立法會撥款八億港元進行相關工程，結果無超支、無逾期，且還提早半年落成，預計4月下旬可接納正式租住申請。

香港科技園公司項目總監黃煜新，指為了打造一個智能生活及創新協作空間，「創新斗室」運用大量智能科技，並開發相應的手機應用程式，住客無論由入住至退房皆以自助形式，且住客無需鎖匙，憑面容識別就可進入自己的房間，而內裏的商店亦採用無現金交易。至於創新斗室內有4種房間類型，合共392個房間，月租由7000港元起，黃指「創新斗室」採取非牟利形式營運，將來所得盈利會撥入營運基金之內。