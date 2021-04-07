兩女子進食燕星斑後現雪卡毒徵狀　送院治理

衞生防護中心今日（7日）正調查一宗「雪卡毒」中毒個案，涉及兩名病人，分別為兩名年齡分別34歲及66歲本港女子。她們於本周一在家晚膳期間進食海魚，約6至7小時後出現腹痛、腹瀉等「雪卡毒」中毒病徵，其中66歲女病人亦出現口腔麻痹，昨日到廣華醫院急症室求醫，入院接受進一步治療。兩名病人現時情況穩定。

中心指，初步調查顯示，涉事的魚於本月4日購自荃灣楊屋道街市魚檔，而衞生署已通知食物環境衞生署有關事件，調查仍在繼續。據了解，出售的魚檔為「新有利海鮮」，兩人於此店購入「燕星斑」，並以熬湯方式烹調。

中心指雪卡毒素食物中毒在熱帶地方並不罕見，主要與進食大珊瑚魚有關。這類大魚會吃珊瑚礁海域的小魚，而小魚則吃有毒海藻，故毒素積聚在大珊瑚魚體內，特別是內臟。魚類愈大，含毒量亦可能愈高，但從外觀不易分辨是否含有毒素。

受影響人士可能會出現口及四肢麻痹、嘔吐、腹瀉、冷熱感覺顛倒及關節和肌肉痛等病徵。然而大部分雪卡毒素中毒人士都會痊愈，不會對健康帶來長遠後遺症，但攝取過多毒素可影響循環及神經系統。此外，煮食不能將毒素分解。

中心提醒，為避免雪卡毒素中毒，市民應減少進食珊瑚魚；若進食珊瑚魚時，避免吃頭、魚皮、內臟和魚卵，因毒素較多積聚這些部位；亦不應飲酒、食花生或豆類食品。