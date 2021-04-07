去年底歌舞群組爆疫　百人派對籌辦人被判囚2月

去年底歌舞群組爆疫掀起第四波疫潮，一度有逾百人受到感染。事後民政事務總署追咎場所持牌人、無視禁聚令舉辦百人派對的籌辦人亦受懲。政府表示，位於九龍尖沙咀加拿芬道25-31號國際商業信貸銀行大廈9樓會址（百樂會）的持牌人，因觸犯防疫命令，今日（7日）在九龍城裁判法院被判罰款48,000元；而一名租用上址的派對籌辦人亦因觸犯《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）被判入獄2個月。

案情透露，該會址持牌人在去年9月及11月期間，未有遵從食物及衞生局局長按第599F章就會址發出的相關規定及指示，確保所有身處會址的人士佩戴口罩；在有關處所安排現場表演，而部分表演者並沒有佩戴口罩，亦未有與賓客或觀眾作有效分隔。此外，一名派對籌辦人曾經於去年11月16日在該會址內舉辦百人派對，違反第599G章有關群組聚集的禁令。

民政事務總署發言人強調，獲該署簽發合格證明書的會址屬第599F章下的表列處所之一，須遵從政府發出的相關規定及指示。表列處所管理人違反第599F章的法定規定者即屬干犯刑事罪行，最高可被罰款50,000元及監禁六個月。該署會繼續積極採取嚴厲執法行動。