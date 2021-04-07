預約接種市民遺失身份證　職員拒特區護照作身份證明

港府處事僵化，特區護照不當作身份證明文件。新冠疫苗接種計劃於2月26日展開至今，接種率持續低迷。有市民預約今日（7日）到荔枝角公園體育館接受注射復必泰疫苗，但因遺失身份證而改用特區護照作為身份證明文件，豈料遭中心職員拒絕，並指只接受「實體身份證」作為身份證明文件。該名市民大惑不解，慨嘆疫苗接種率已經持續不振，但港府於細節上的處理仍然僵化，因此遭到拒絕感到十分無奈。東網就事件已向公務員事務局查詢。

市民林先生預約今日傍晚6時到荔枝角公園體育館接受注射復必泰疫苗，他早於3月11日接種第一針復必泰疫苗，隨後預約今日再接種；然而他早前遺失身份證，故帶備同樣能證明其香港市民身份的特區護照到場。

可是，該中心職員登記確認時，拒絕林先生以特區護照作為身份證明文件，並明確指出「上頭講過，我哋只係接受實體身份證。」林先生感到不解並提出質疑，但對方只強調「規矩如是」，反建議林先生先預約補領身份證後再作預約。林先生指，為何特區護照不能成為香港市民的身份證明文件，「如果你有列明『身份證明文件只限實體身份證』，而我沒有的話，就是我問題；但短訊無寫明，是否不承認特區護照？」他批評港府做事墨守成規，中心職員無奈聽從，最終無助改善疫情。

他又指，目前已預約先補領身份證，但要重新預約時間接種疫苗，擔心超過第二針接種時效，「我都要返工，無諗到因為無身份證而被拒。」