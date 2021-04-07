再多8人打疫苗後不適送院 2人現仍留醫

政府公布昨日(6日)有8人打疫苗後不適送院，涉及4男4女，年齡介乎36至65歲，7人是打復必泰疫苗，餘下1人則打科興疫苗。他們打針後出現的副作用包括頭痛、針口痛楚、昏厥、暈眩、血壓上升、胸口痛、胸口不適、氣促、出疹、心悸及高血壓等，當中5人已經出院，有1人不遵從醫生勸告自行出院，餘下2人仍然留醫。

政府又指，今日(7日)共有43,600人打疫苗，當中25,800人打復必泰疫苗，餘下17,800人打科興疫苗。同日，8間社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為97%，而21間社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗的整體接種率則約為98%。另外，今日有約3,000名市民在網上預約接種第一劑和第二劑的科興疫苗，而約15,600名市民預約接種第一劑和第二劑的復必泰疫苗。

接種計劃開展以來，政府已為市民接種共約659,600劑新冠疫苗。當中約516,000名市民已接種第一劑疫苗，包括約336,200名接種科興疫苗，約179,800名接種復必泰疫苗。約143,600名市民已接種第二劑疫苗，包括約104,100名接種科興疫苗，約39,500名接種復必泰疫苗。