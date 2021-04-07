羅冠聰獲英難民庇護　學者斥助長黑暴離港逃避法律責任

涉嫌違反《港區國安法》被警方通緝、現流亡英國的前香港眾志常委羅冠聰，獲英國內政部批出難民庇護，更促請英國內政部相關部門更了解香港複雜的政治局勢，盡量給予「手足們」一定的酌情權，令該等人士能夠逗留在安全的地方。有學者批評此舉只會助長更多「黑暴」離開香港，逃避法律責任，假借政治迫害來換取留英。

羅冠聰今日(7日)在社交平台貼文，指經歷約四個月的申請，期間與與難民審批機關多次會面、會談，於早前已接獲英國內政部的通知，庇護申請經已獲批，他更預期可見將來無法回國。

現時有不少曾參與反修例衝突的示威者身在英國，而羅為該等「手足」幫腔，指希望以他的個案能夠使英國內政部相關部門更了解香港複雜的政治局勢，並盡量給予「手足們」一定的酌情權，在不損害難民申請的門檻準則時，確保受迫害的抗爭者能夠逗留在安全的地方。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強直指英國批出難民庇護予羅冠聰屬意料中事，但羅要求英國內政部給予酌情權，則只會助長更多「黑暴」參與者逃離香港，以逃避法律責任，尤其是該等沒有居英權又未能透過英國國民（海外）護照(BNO)申請赴英的人士，將假借受迫害之名向英國申請庇護，兼且得到經濟援助，博取能長期留英。