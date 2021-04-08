「35+」初選餘震 　二線人物擔心被捕離港

55名涉嫌組織及參與去年民主派「35+」初選人士，於本年初被警方國家安全處（國安處）以涉嫌違反《港區國安法》，先後上門拘捕，並被控串謀顛覆國家政權罪。其後多名被捕人士陸續「割席」，表明退出所屬政黨，甚至辭任相關職務。事實上，「35+」初選仍有餘震，初選「二線」人物亦擔心受影響，憂慮或被秋後算帳，選擇離開香港，最新消息指，其中新民主同盟（新同盟）西貢區議員黎銘澤早在上月初已經離港，現身處英國，未知是否回港。

大批泛民「一線」人物因「35+」初選事件，被警方一網成擒，大多仍被拘押，民主派元氣大傷。被捕後，陸續有人公開表明退出政黨。當中包括西貢區議會主席鍾錦麟、荃灣區議員譚凱邦選擇退出新同盟；楊岳橋、譚文豪、郭家麒及東區區議員李予信退出公民黨；工黨成員吳敏兒亦已提出退黨，不參與工黨事務等。另亦有多人辭去自身職務，其中民主黨林卓廷、新同盟范國威分別辭任北區區議員及西貢區議員一職。而兩人均表示，因還押期間無法親自履行議員職務故辭去相關職位。

事實上，初選仍有餘震。早前有傳新同盟西貢區議員黎銘澤己長時間沒有出席區議會會議，被質疑已離開香港。最新消息證實，黎早於上月初悄悄離開香港，現身處英國，不知何時返港。外界盛傳是因為黎早前曾參與初選，名列新界東初選名單之中，而且公開為其黨友范國威助選，惟現時范國威被捕還押，黎擔心「殺到埋身」，或成為下一批被捕人士，率先離開香港以保安全，暫亦未知其家人是否已跟隨離開。東網嘗試聯絡黎，但至截稿前未獲回覆。

此外，有指西貢另一名區議員黎煒棠，因曾公開呼籲市民參與民主派初選投票，疑同樣擔心將被追究，故早在月前已退出新同盟。

實際上，民主派初選風波亦令泛民陣營要考慮未來有否生存空間。另有消息指，新同盟最初更擔心初選一案牽連甚廣，險因此解散，但最終都決意堅持下去，昨日更發聲明表示，14名區議員大多傾向宣誓，也尊重因個人原因而不宣誓的意願；又指絕大多數支持者希望他們「守住個區」，不能將2019年市民的託付拱手相讓予建制派，繼續地區民生工作。消息指，14名區議員當中僅2人將不會宣誓，其餘均認為應留守區議會陣線，服務社區。

另一邊廂，亦有區議員表明拒絕宣誓，更有人因不滿宣誓而決定辭職。其中元朗錦綉花園選區區議員杜嘉倫決定辭職，表明不會宣誓，並已遞交辭職信，月底生效，稱不宣誓，會被即時褫奪議席，辜負市民所託，但宣誓就要誠惶誠恐度日，隨時準備被上門拘捕，擔心政府會隨意解釋條文，控告民主派違反誓言，輕則失去職位，重則有可能身陷囹圄，故衡量輕重後決定辭職。

有關宣誓方面，至今為止除新同盟及民主黨公開表明大多數區議員傾向宣誓外，其餘泛民政黨包括公民黨則仍未有定案，僅指明黨內不會綑綁式要求宣誓與否，因此最終結果並不明確。究竟「35+」初選及區議員宣誓未來會造成政黨多大震盪，會引發多大反彈，仍是未知之數。