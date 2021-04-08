露宿者霸佔屯門輕鐵橋底衞生堪憂　食環卸責懶理

政府施政未能幫助低層市民，令不少露宿者無處容身之處，更衍生環境衞生問題。東網早前發現輕鐵兆康站橋底、西鐵屯門站對出有人露宿，到處擺放雜物阻礙行人路之餘，更隨地放置麵包碎、廚餘殘羹餵飼野鳥，甚至引來烏蠅及老鼠，惟食物環境衞生署卸責懶理。時事評論員陳雲生表示，曾就此事去信特首辦，惟政府至今未清理，怒斥當局不負責任。

東網接獲投訴後到場視察，在輕鐵兆康站天橋底發現露宿者住處，該處擺滿衣物、椅子及食物等，而住處阻礙行人路之餘更傳來陣陣惡臭，住處旁邊亦滿地麵包碎及殘羹，惹來野鳥進食，更有烏蠅環繞，衞生環境極度惡劣，另一邊接近花槽的位置亦擺放兩個發泡膠箱及數個水樽，用水喉接駁至花槽內的政府水喉作取水之用。

陳雲生指該名年齡約50歲的露宿者在此居住近一年，該露宿者通常到附近餐廳及麵包店索取殘羹，回到住處後隨地擺放，故意非法餵飼野鳥，更不時惹來老鼠。他續稱，露宿者住處鄰近單車徑，直言「冇理由政府唔知」。

他於3月底向特首辦反映，約一周後，特首辦僅回覆已把意見轉交食物環境衞生署及社會福利署作適當跟進，但情況未見改善。他強調目前疫情緊張，該處是人來人往的顯眼位置，衞生惡劣屬危險情況，狠批政府「呢頭叫市民注意衞生、嗰頭自己做唔到」，直斥政府不負責任，促立即「補鑊」清理現場，告誡該名露宿者並向其提供協助。

食環署回覆指，露宿者的問題涉及多個政府部門的職權範圍，相關民政事務處會按需要考慮安排跨部門聯合行動，在行動中食環署負責清理由露宿者自願棄置的垃圾和廢物及進行清潔工作，並會每日安排恒常街道清掃工作。根據記錄，署方在去年3月至今年3月共接獲7宗有關上址露宿者引致環境衞生問題的投訴，早前亦巡查附近一帶，但期間沒發現有人餵飼野鳥。