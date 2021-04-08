反黑組搗土瓜灣工廈無牌樓上吧　拘33男女

警方西九龍總區反三合會行動組，根據線報及經調查後，搗破土瓜灣道94號美華工業中心D座一間無牌樓上吧，同時檢獲大量證物。酒吧男主持(20歲)涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）亦即「停業令」被捕；而18男14女酒客（16至61歲)，則涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕，他們同時涉嫌違反「禁聚令」，亦即《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章），警方將向他們簽發定額罰款告票，每人罰款5,000港元。

新冠肺炎疫情持續逾一年，不但「清零」無期，且疫情反覆，近日更恐有爆發第5波疫情勢頭，當中源於有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。