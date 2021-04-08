Dr.東：亂服成藥紓痛風恐傷腎　患者飲食須節制忌大魚大肉

香港的飲食習慣在數十年間大幅轉變，肉食文化變得普及，隨之而來的健康問題亦引起關注。「痛風」是香港常見的疾病，主要是由於身體內的血液中尿酸濃度增加，並在關節中形成結晶，當結晶的體積增加，刺激免疫系統，便會病發。過去10年間香港患痛風的病人倍數上升，有風濕科專科醫生提醒，痛風病發的市民切勿胡亂到藥房購買成藥，若服用的分量或種類不當，無法痊愈之餘，更有機會造成腎臟受損，得不償失。

風濕科專科醫生余嘉龍表示，痛風在香港愈來愈普遍，單單在過去10年，發病率已增加2至3倍，導致痛風的原因主要是遺傳及飲食問題等。痛風發作時，患者會在數小時內經歷突如其來的巨痛，常見的痛處為腳趾公、手指等。大部分的痛風皆可透過藥物治療，溶掉尿酸結晶後通常可以根治，但患者若長期沒有得到適切的治療，導致尿酸結晶侵蝕了關節，便可能出現不可逆的關節變形；若患處出現細菌感染等併發症，嚴重者更需要進行切除手術。

余指有約3成曾痛風發作的患者會再次經歷痛風，而在第2次發作後，約7至8成患者皆會再次復發。不少曾痛風發作的患者，在復發時會到藥房購買成藥，但若有藥房售賣了不恰當分量、或是不適當類型的藥物，有可能導致腎功能損壞，余建議若市民懷疑自己痛風發作，最好的處理方法是求醫。針對曾痛風發作的患者，最重要是控制飲食，勿進食過多含豐富嘌呤的食物、如牛丸、牛肉、內臟、蝦、蟹等。

余指亦有人因為常年進食過量的魚類而導致痛風。他曾診治過一名經營魚排，以及一名經營魚檔的患者，二人皆長年進食過多的魚肉，並常飲用魚湯，在約50歲時便痛風發作。二人皆沒有在發作時立即接受治理，求診時膝蓋後方已形成痛風石，行走時腿部幾乎無法彎曲。治理約半年後，其中一名患者的膝蓋關節仍只能彎曲約90度。

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