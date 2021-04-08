屯門大型超市矚目登場　環球食材佳釀一應俱全

有別於大眾一般認知的超級市場，近日屯門黃金海岸商場有大型超市以嶄新形象矚目面世，新店裝潢採用經典黑白設計，配合鮮艷產品，大大提升顧客購物時的視覺享受。新店設有不同專區，包括酒窖專區、美饌佳餚專區、芝士、火腿及開胃小食櫃枱、肉類專區和蔬果專區等等，其中手工啤酒、日韓入口貨品以及逾千種從世界各地搜羅時令食材，貼合顧客不同需要，對購物體驗和商店環境有要求的顧客千萬不容錯過。

屯門黃金海岸的Market Place位於商場1樓，繼旺角朗豪坊分店後，第二間採取新形象、新設計的Market Place，全場佔地9424平方呎，主打中、高級國際入口食材，其中酒窖專區嚴選逾千款美酒，包括新店新加Gin系列，除外國品牌，亦有本地品牌白蘭樹下；而手工啤酒產品則從酿酒商冷凍付運，嚴格控制啤酒於運送間的溫度變化，3罐售60元，加上不同從世界各地精心搜羅的紅酒和低度酒精飲品，讓顧客可以隨時隨地輕鬆找到他們想要的佳釀。值得一提的是，店內的零酒精飲品為低卡飲料，適合運動後在不接觸酒精的情況下享受美酒帶來的快感。

紅酒方面，新店會在精選酒架上展示每支紅酒背後的釀酒師、釀酒廠和葡萄園的訊息，以及簡介其起源及故事，從而希望增加顧客對葡萄酒互動，讓顧客更容易發現適合自己的新產品，以599元的King Coal 紅酒為例，除了造型獨特，該酒混合不同葡萄，果味濃郁，同時具煙熏及橄欖味道，極具特色。而在新店優惠期間，顧客購買任何每⽉酒釀推介，有低至8折優惠，是月酒釀推介為著名搖滾釀酒師Charles Smith的House of Smith。

另外，值得一提的是，新店設有眾多分店中最大的芝士、火腿及開胃小食櫃枱，其中荷蘭松露高達芝士口感香濃，聞起來有一股鹽味並帶有堅果香，熟成的乳酪呈現鹹硬的牛軋糖風味，150克特價99元；法國葛瑞爾芝士，使用頂級奶源出產區牛奶製作, 入口後猶如鹹味牛奶糖夾著堅果，適合當作夾麵包吐司或煮乳酪火鍋，150克特價88元；西班牙48個月黑毛豬火腿，有極濃郁橡果芳香和豐富堅果味，味道持久，適合搭配酒體厚重的紅酒，全條火腿9800元。

新店搜羅環球及本地多個食材品牌，包括日本和韓國產品，其中乾貨及鮮貨產品範圍更廣泛，包括城中著名餅師Grégoire Michaud 新推出袋裝麵包品牌Bread Pantry，其招牌酸種麵包經過36小時發酵製作而成，味道香醇口感鬆軟。另外店舖亦特設的蔬菜牆（veggie wall）新鮮呈現不同蔬菜種類，最特別的是蔬果貨類由客人用電子磅選購分量，有別於以往要按包裝購買特定份額量，既環保又可滿足顧客需要，加上其他急凍素食食品、有機產品、維他命及健康產品，真正做到隨時隨地提供一站式服務。