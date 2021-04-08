接種阿斯利康現血栓　許樹昌批疫苗保護率低促港府勿盲追

全球多國出現多宗接種阿斯利康疫苗後導致血栓個案，歐洲藥品管理局認為事故與疫苗有關，世衞亦密切關注事件。身兼政府抗疫督導委員會專家顧問、及中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早(8日)在電台節目表示，隨着更多資訊顯示接種阿斯利康疫苗有機會出現血栓的罕見副作用，而且對南非變種病毒只有約1成保護率，他不建議港府採購，認為不是好選擇。

許指出，有藥廠正研究第二代疫苗，部分已經有第3期臨床數據，顯示能更好應付英國和南非變種病毒，建議港府毋須急於買齊各款技術平台的疫苗，應持續留意不同藥廠疫苗的保護率。他又指，由美國強生藥廠研發，採用病毒載體技術的疫苗只需打1針，並證實對南非變種病毒有約5成保護率，如果有現貨會是好選擇，而港府亦可持續了解內地康希諾生物研發、使用腺病毒載體技術的疫苗數據。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，當局確立血栓為接種阿斯利康疫苗的罕見副作用，尤其是腦靜脈和血小板的血栓，估計是與疫苗激活體內抗體引致。他指由德國呈報的數據來看，當地每100萬人，就有10人打阿斯利康疫苗後出現血栓，高於每100萬人有2至3人血栓的背景發病率，而且多發生在60歲以下女性，因此要將這個罕見副作用列入藥物說明書，提示接種者。

對於港府早前指計劃採購750萬劑阿斯利康疫苗，並預算在6至7月付運，崔建設當局應考慮將採購量減少一半，但不應完全不購入。他解釋，港人對疫苗副作用或罕見副作用，一般比較敏感，可能不會接種阿斯利康疫苗，最終造成浪費，惟考慮到現時供港的BioNTech(復必泰)疫苗，在臨床上未能確立對變種病毒有效，而科興就未有數據，所以不可以只依賴現有疫苗。