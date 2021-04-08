23歲葡國留學生返抵後確診　成第49宗病例

新冠肺炎疫情緩和多時的澳門，昨日(7日)新增1宗輸入確診個案，澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，患者是1名在葡萄牙留學的23歲男學生，自稱未曾感染新冠病毒及接種疫苗，出發前數月一直留在宿舍，無接觸過確診者，亦無上呼吸道症狀或不適，現時情況一般，已安排到山頂醫院隔離治療，由於患者是在澳門首次確診，故被列為輸入病例，是當地第49宗確診個案。

協調中心續指，患者在本周日(4日)由里斯本出發，經巴黎及台灣桃園轉機，期間曾接受2次病毒檢測，並於昨日乘長榮航空BR801航班抵達澳門，座號為52C，由於病人到埗後病毒及抗體檢測均顯示為確診，當局評估後認為患者無病徵二次感染的可能性大。

此外，葡萄牙留學昨日乘坐航班，有另1名英國留學的17歲男學生亦被驗出帶有新冠病毒抗體，他聲稱未曾接種新冠疫苗，當局考慮為新冠肺炎既往感染者，目前情況一般，被安排至公共衞生臨床中心進一步觀察和檢測。

該學生前日(6日)從倫敦出發，並同樣在巴黎及台灣桃園轉機，其後與上述確診的葡萄牙留學生乘同一班航班到澳門，座位號為52G。該英國留學生在過去1個月中，每周接受2次病毒檢測，均沒有發現確診，在學校亦有正常上課和活動，且無任何不適症狀。

至於其餘13名昨日從歐美出發、經台北轉機飛抵澳門的居民，均已通過病毒及抗體檢測。