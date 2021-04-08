懷舊小食郵品本月22日發售　雞蛋仔套摺顯本土風味

香港飲食文化多姿多采，而本土地道小食在中外各地均佔有一席位，香港郵政將以「香港懷舊小食」為題，於本月22日發行一套6枚郵票及郵票小型張，展示形形色色的風味小食，各郵政局當日起將發售特別郵票及相關郵品，包括首日封、郵票、郵票小型張、小版張、套摺、珍藏卡及已蓋銷首日封，市民亦可於郵票策劃及拓展處網頁或香港郵政流動應用程式，查閱有關這套特別郵票及相關郵品的詳情。

是次發行的特別郵票分別繪有6款經典的地道小食，包括金黃「彈牙」、香濃惹味的魚蛋；甘香鬆脆、甜酥可口的糖葱餅；滋味無窮、微帶焦香的煎釀三寶；冰熱交替、口感獨特的菠蘿油；汁鮮味濃、色香俱全的滷水串，以及香甜鬆脆、老少咸宜的花生糖。

郵票小型張則展示另外5款讓人回味的懷舊小食，有伴以豉油、甜醬、麻醬、辣醬和芝麻的香滑腸粉；豆香濃郁、滑嫩如絲的豆腐花；香脆軟糯、甜而不膩的麥芽糖夾餅；紅豆綿密、質感「煙韌」的缽仔糕，以及外脆內軟、蛋香四溢的雞蛋仔。

設計師以簡約寫實的畫風配以鮮明亮麗的色彩，在方寸之上塑造出各款令人垂涎欲滴的美食。此外，郵票及郵票小型張採用了壓印技術印刷，使各款本地小食更具立體感，宛在目前，猶如一場視覺盛宴。

是次發行的郵品當中最引人注目的，莫過於以雞蛋仔為造型的套摺。其外形獨特，充滿心思和創意，設計加上傳統啡色紙袋的元素，增添了懷舊復古的氣息。至於同時推出的珍藏卡，上面嵌有一套6枚自動黏貼郵票，以清新簡潔的配色，凸顯郵票的精美圖案，讓大家可時刻回味這6款充滿集體回憶的人氣地道小食。

至於小版張上，兩套郵票分別以波浪形排列，營造出起伏有序的視覺效果，更有多種懷舊餐具、幼滑香濃的港式奶茶等元素穿插點綴，使郵票主題更為突出。