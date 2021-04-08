理大生涉無牌藏槍　今加控煽動他人分裂國家罪續押候審

香港理工大學男學生涉嫌利用粉嶺的住所單位收藏胡椒球彈手槍等武器，被控無牌管有槍械、無牌進口戰略物品及管有攻擊性武器共3罪，案件今早(8日)在西九龍法院再訊。被告被加控一項煽動他人分裂國家罪，至於原有的無牌進口戰略物品罪則不再提控。國安法指定法官蘇惠德將案押後至5月4日再訊，以便準備轉介往區域法院的文件。控方反對被告擔保外出，辯方也沒有保釋申請，並放棄每8天覆核保釋的權利。候訊期間被告續還押。

23歲被告呂世瑜，報稱是理工大學一年級生。他現被控於2020年9月24日，在其粉嶺欣盛苑的住所無牌管有槍械，即可以發射盛載胡椒球粉末的投射彈的氣槍；另在同日同地管有攻擊性武器，即一枝伸縮棒及2把刀，意圖作非法用途使用。

最後一項控罪指他於2020年6月30日至9月24日之間，在香港煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施旨在分裂國家、破壞國家統一行為，不論是否使用武力或者以武力相威脅，即將香港特別行政區從中華人民共和國分離出去或非法改變香港特別行政區的法律地位。