女車長趁紅燈玩抖音　城巴稱會按內部守則處理

近日網上流傳一段抖音影片，有城巴女車長等候轉燈期間拍攝路面及軚盤，涉嫌違反道路交通規例，也違反城巴守則，片段引起網民譁然。城巴表示不准許車長於駕駛巴士期間使用流動電子裝置，以確保各道路使用者安全。城巴一向會調查各項需要跟進的事項，並會按照內部守則處理。

該片段長14秒，一開始，該女車長擺好「甫士」拍攝自己的容貌5秒，畫面可見城巴車長的制服，然後鏡頭一轉，拍攝駕駛室的入幣機、八達通機、軚盤等設備，其中一個屏幕顯示，時間是2020年10月26日下午2時45分，亦有車長的姓名和職號。涉事巴士是來往華貴邨至銅鑼灣的72線。

之後，畫面慢慢移到擋風玻璃前方，拍攝路面情況，前方的交通燈顯示為紅燈，即當時正等待轉燈。

片段引起網民嚴厲批評，斥責女車長不負責任，「玩抖音，真係會令人腦殘！推到佢畀人炒魷就啱！」、「搭佢車真係要小心」、「唔想搭死亡巴士」等。

新巴城巴今年2月曾發過內部通告，提及車長禁止執行駕駛職務時使用手提電話等電子裝置及佩戴耳筒等藍牙裝置，包括停車等候及於總站開車前的等候時間。如有違規將嚴厲處分。

此外，《道路交通條例》第38條列明，任何人駕駛車輛時，如無適當謹慎及專注，或未有合理顧及其他道路使用者，即屬不小心駕駛，最高刑罰判囚6個月。《道路交通(交通管制)規例》第42條亦列明，任何司機在駕駛車輛時，不得手持或置於他的頭及肩膀之間的方式使用流動電話等任何電訊設備，違者最高可判罰2,000元。