3人去錯接種中心打錯疫苗　市民：雙方都有責任

消息指3名市民預約上月10日到天水圍天暉路體育館接種第一劑科興疫苗，但錯誤前往元朗體育館，即場接種了復必泰疫苗，事後才知打錯針。東網記者今早(8日)到元朗體育館視察，有市民如常到場接種疫苗，認為打錯針事件上，接種者及接種中心均有負責，又指打疫苗前職員及護士會多次詢問打何種疫苗，對打錯針感不解。

據悉在元朗體育館接種中心，每個時段都有約50至60人到場打針，入場前職員會為市民核對手機短訊，確認是已預約了有關中心及接種復必泰疫苗才讓市民進內，門外玻璃貼有「復星醫藥／德國藥廠」及復必泰字眼的告示，體育館內同樣有復必泰字眼的告示。

今早約9時半，已有10數名市民在門外輪候入內打針。市民李生及李太到場接種第二劑，他們指到達後，門外及等候區職員，以及護士打針都會多次問及接種者「知唔知接種那種疫苗」。他們認為覺得接種者及接種中心雙方都有責任。

市民譚先生今早亦是接種第二針復必泰疫苗，覺得有人打錯針屬接種者的個人責任，因為手機短訊已註明接種地址，「根本沒可能去錯」。