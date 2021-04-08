私了清路障途人　男學生認暴動判入教導所

去年年中有人發起反國安法示威，港島多區出現堵路及「私了」等情況，期間一名16歲學生被指腳踢清理路障的女途人而被捕。該學生早前承認一項暴動罪，今（8日）在區域法院被判入教導所。法官姚勳智判刑時指案情嚴重，雖然事主未算重傷，但被告行為對公眾構成威脅，原可判監超過4年。惟考慮被告未成年、犯案角色不算主導、認罪及報告正面等因素，認同適合判入教導所。此外法官亦頒下賠償令，被告須就事主受傷賠償3000元。

現年17歲的被告黃顥賢，承認於2020年5月24日，在銅鑼灣琉璃街附近的興發街參與暴動。被告原本還面對一項傷人罪，則獲法庭批准擱置於檔案不予起訴。案情指當日下午1時，銅鑼灣崇光百貨外正舉行有關抗議制訂《港區國安法》的未經批准集結，示威者在多處架設路障及損壞設施。近下午3時，女事主X由天后步行往灣仔工作時，看見案發該處有人架設了路障，X於是上前移走路障。

案情續指，被告及另外數名人士見路障被移走後，又再架設路障。X見狀再嘗試搬開路障時卻受到包圍，更被人以竹枝襲擊，復被推倒在地上，再被拳打腹部。被告期間曾腳踢X兩次。後有人大叫「警察」，被告等人便四散逃去，X起身追趕並成功截停被告，過程被媒體錄像拍攝到。X其後被送院檢查，發現她身體多處受傷，包括右肘及後臀擦傷。