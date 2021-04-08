被問如何改善行政立法關係　政府稱呼籲官員多溝通

泛民主派議員在去年底總辭，保險界議員陳健波今日(8日)指社會上有人士認為議會將不再有不同政見，變成一言堂，詢問政府當局會如何把握議會新形勢，向社會各界解釋清楚。

特首林鄭月娥在立法會答問大會上回應，指過去幾年政府施政確實好困難，而且是深層次的困難，部門甚至害怕上立法會，擔心一上來就會被抹黑，爭吵甚至打交，幸中央及時出手，否則傷害更加大。她明白市民對政府及議會有期盼，認為大家應共同努力，重申香港是多元社會，承諾會廣納民意，並認真處理，未來又或會增加公眾參與，只要反對派理性，不會追擊，嘈嘈鬧鬧甚至出動警察，她便會多與社會各界及基層交流，吸納各方意見。

議員張國鈞指完善選舉制度後，立法會議員不會再無差別地拖垮政府，希望議案通過後可以為特區政府提供行政主導的施政環境， 並處理積累以久的問題。張表示，希望官員明白，香港施政的老問題不是議案在立法會通過就完事，而是要解決社會問題。張認為政府應改善官員表現及行政與立法的關係，加強行政能力，質疑政府有何具體做法？

林鄭表示，行政機關會盡最大的努力改善，但強調政府不期待立法會成為橡皮圖章，或是會支持政府的每一個政策，認為只要議員做實事，是可以推翻政府議案的。她續指，除了需要保密的事項，希望行政和立法機關有商有量、互相配合，並會呼籲官員和議會多溝通。

至於官員表現方面，林鄭指每一位官員都非常盡力，希望大家處事對事不對人，又相信日後有更好的施政環境時，每一位官員都會做更多實事。