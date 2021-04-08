售貨員抱走店舖貓　盜竊罪成罰款2000元

深水埗一間建材店一隻三個月大幼貓失蹤，店主翻查鄰店「天眼」，發現「可樂」疑在店外被人偷走。其後警方拘捕一名43歲懷疑涉案男子，控以一項盜竊罪，上周一於西九龍裁判法院（3月29日）受審。裁判官今天（8日）裁決，判被告罪名成立。裁判官考慮到他初犯，案中所涉的只是一隻貓，故判被告罰款2000港元。

本案43歲被告王乾報稱任售貨員。他被控於2020年11月27日，在荔枝角道224號萬城建築裝飾有限公司外偷竊屬於陳容的一隻貓。

貓主陳容早前供稱，涉案幼貓「可樂」住在她經營的建材店。當日早上陳和「可樂」在店外玩耍片刻便回店工作，一小時後，陳未見「可樂」如常般回店喝水，四處尋貓未果，於是查看隔壁士多的閉路電視，發現曾有一名男士望著她和「可樂」玩耍，未竟便趁陳行開時上前抱走「可樂」。陳即時報警，數天後警方找回失貓。被告則辯稱不知道該貓屬於建材店，當日途經案發地點時見到貓，他認為是流浪貓，先上前摸貓與牠玩耍，及後見牠衝出馬路，恐有生命危險才會抱走，又稱「係大陸撿過這種貓，當時無人上門找。」

今天裁判官裁決時指，貓主能清晰講述貓隻被偷的過程，接納其證供為事實，並裁定控方已在毫無合理疑點下證明控罪。被告沒有律師代表，求情時指他可能是不熟悉香港法律。最終裁判官決定判處罰款。