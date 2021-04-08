2016農曆年旺角暴動　患癌漢認掟磚判囚3年

2016年農曆新年旺角發生暴亂事件，一名無業男子涉嫌兩度向警員擲磚，他早前承認暴動罪，今天（8日）被判監禁3年。區域法院暫委法官王詩麗判刑時指，事發時示威者人數遠超警員，他們戴口罩遮飾身份，猛烈進攻警方防線，又形容被告是扮演主動的角色，判刑需具阻嚇性。關於被告犯案翌年患上癌症，法官認為懲教署自會提供適切跟進，被告亦可向其他部門申請扣減刑期，故拒絕額外減刑或判處緩刑。

現年29歲的被告陳俊樂，在2017年確診急性淋巴癌。陳被控於2016年2月9日在旺角豉油街參與暴動。案情指，當日清晨6時許，大批示威者在案發地點的馬路聚集，有人燃燒雜物，亦有人用硬物投向警方防線。警方向他們施放催淚水劑，惟人群未有散去，繼續與警方對峙，及後更向前推進，令警方防線需後退。期間被告戴口罩穿連帽衞衣，站在人群之中，並兩度向警方防線投擲硬物。

警方在同年12月14日拘捕被告，被告在警誡下，承認當日飲了些酒，由於不滿政府及受其他示威者感染，同是為了阻止警方揮動警棍及走近人群，於是兩次向警方擲磚。他知道其中一次磚頭掟中了警員盾牌，另一次則不清楚有否擲中任何人。被告指他戴口罩是怕被認出，他在案發當日早上扔掉口罩後乘的士回家。