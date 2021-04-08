3名源頭不明患者居屯門　何栢良促聚焦追查杜絕傳播鏈

香港昨日(7日)的新冠肺炎個案中，有3名患者感染源頭不明且居於屯門，有社區爆疫危機。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今早(8日)在電台節目表示，當局須小心處理屯門區出現源頭不明個案的情況，指雖然香港每日新增確診數字，已有1個多星期呈單位數，間中亦是「本地零確診」，但社區內的病毒傳播一日未中斷，都有機會突然出現超級群組爆發。

何續指，要調查清楚屯門區是否正在醞釀社區爆發，甚至已經爆發，需要更聚焦及快速深入追查個案，包括進行病毒基因排序，了解患者是否與早前個案有關，亦要追蹤患者過去2至3個星期的所有行蹤，並逐一分析其接觸史，才有機會破解區內傳播鏈所在。

對於英國及其他歐盟國家展開阿斯利康新冠疫苗接種後，截至本周日(4日)，共出現222宗靜脈栓塞個案，何栢良認為數字明顯高於背景發病率，又指香港市民特別是60歲以下人士，接種該疫苗的風險大於效益，暫時亦看不到阿斯利康比現有2款供港疫苗有優勝之處，加上香港疫苗供應充足，故建議港府無謂再研究採購阿斯利康，並應按合約條款安排善後。

何又表示，港府現時毋須急於購買第3款屬於第一代的新冠疫苗，建議考慮購買能針對預防變種病毒的第二代疫苗，並指出選購的疫苗應採用已被廣泛使用的技術平台，例如滅活或核酸技術，認為當局未必需要如疫苗採購初期般「分散投資」。至於採用腺病毒載體的疫苗，他認為要有戒心，並引述歐洲藥監局分析指，腺病毒載體或會影響產生血小板的抗體。