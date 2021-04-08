香港千萬富翁疫下不減反增　半數人仍看淡樓市

疫情打擊經濟，但本港擁有千萬港元的富豪卻不跌反升。有銀行今日(8日)公布最新一份「香港千萬富翁調查報告」的調查結果，指去年11月至今年1月，全港擁有淨資產1,000萬港元或以上的「千萬富翁」達51.5萬人，較去年上半年的50.4萬人增加約2%，創調查歷年新高；千萬富翁的淨資產值中位數則為1,550萬港元，較去年上半年減少150萬港元。該銀行認為，疫情下各地政府均有推出穩定金融市場的措施，相信有投資者因投資得利而進身千萬富翁。

花旗銀行去年11月至今年1月進行有關調查，透過電話訪問逾4,000名年齡介乎21至79歲的香港居民，發現全港有51.5萬名「千萬富翁」，佔全港相關年齡人口的28.7%，即幾乎每12個該年齡層的香港人，便有1人是千萬富翁；25%千萬富翁則稱其流動資產較2019年底有所增加，升幅中位數為100萬港元，當中65%表示主因是投資回報。

對於本港未來12個月的樓市，近半數千萬富翁認為樓價會下跌，但與去年上半年的79%相比，較多人看好樓市。置業方面，認為沒有興趣入市或不是時機的千萬富翁分別為69%與38%，但亦有約1成人打算趁低入市。

香港花旗銀行零售銀行業務主管李貴莊指出，疫情下全球各地政府均有推出「救經濟」措施，包括穩定金融市場；投資者亦會分散投資，以減低風險，相信有投資者因在股票市場等獲利而進身千萬富翁。對於千萬富翁的淨資產值中位數稍降，李指出，本港出現不少新進千萬富翁，該批人士的淨資產「未必咁高」，認為中位數有所回落亦是可理解的情況。