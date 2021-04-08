深圳居民反對建沙嶺殯葬城　食衞局：已重新審視設計

港府計劃在沙嶺興建集殯儀館、火葬場、骨灰安置所和紀念花園於一地的「超級殯葬城」。

港府擬在港深邊境沙嶺興建「超級殯葬城」，並將於今年第二季向立法會申請撥款。惟該項目最近遭深圳居民強烈反對，指項目對岸為深圳羅湖人口密集的住宅及商貿區，認爲港府選址不妥。食物及衞生局回覆東網查詢表示，非常重視深圳方面的關注，已重新審視設計，但香港市民對殯葬設施的需求殷切，如沙嶺發展未能按計劃推展，將嚴重影響本港中長期的殯葬服務供應，該土地亦會面臨長期閒置。

沙嶺墳場早於1950年設立，過去70年均用於提供殯葬設施，並一直規劃作墳場、靈灰安置所、火葬場及與殯儀有關的指定用途。食衞局指出，港府計劃新增殯葬設施的用地處於沙嶺墳場的原有範圍內，將分階段興建骨灰安置所、紀念花園、火葬場和殯儀場地，強調附近除墓地外並無配合其他發展用途的設施，有關地方即使不用作殯葬設施，亦難以用作其他發展。

該局又指，港府就推展沙嶺的殯葬設施發展已進行多輪地區諮詢，相關區議會就項目於2012、2014及2018年進行討論並沒有表示反對。沙嶺墳場興建骨灰安置所的土地平整及相關基礎設施工程在2017年已獲立法會財務委員會批准撥款18億4,960萬港元。工程展開至今已3年多，並將於今年稍後完成。

該局強調，如沙嶺發展未能按計劃推展，將嚴重影響特區中長期的殯葬服務供應，墳場內已平整的土地及相關基礎設施亦將面臨長期閒置。港府非常重視深圳方面對沙嶺殯葬設施發展的關注，過去已重新審視設計，把發展項目內的火化及殯儀館設施搬遷到附近一個山谷，亦利用地形和山勢盡量減低有關設施在景觀方面的影響，確保有關設施對港深兩地周邊居民的影響減至最低。