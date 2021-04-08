傳抽起《鏗鏘集》疫苗專題播出無期　港台：參考網站節目資料

傳《鏗鏘集》於下周一播放的疫苗專題被調動播出時間，已是第三次被抽起節目。

劣迹斑斑的香港電台(港台)屢被批節目立場偏頗，更多次被裁定違反廣播機構節目守則。當中《鏗鏘集》節目更屢惹是非，消息指管理層再次抽起新一集關於疫苗的專題，由文教及康體組接手製造替代節目。

消息指《鏗鏘集》原定於下周一(12日)播出有關疫苗的專題，探討市民對接種疫苗的不同感受，包括在決定是否接種之間的掙扎。據悉，節目已訪問老人院舍，了解長者在接種疫苗時的考慮，同時已邀請負責統籌計劃的公務員事務局局長聶德權接受訪問。目前該專題仍未撰稿及未進行剪輯。消息指港台高層指示團隊可繼續剪輯專題，但該集數已遭高層「抽起」，未知何時播出，而原本的時段則改由文教及康體組製作替代節目。

港台回應指有關節目內容、人手及播放安排，屬於港台內部編輯事宜。就個別節目播出的詳情，要參考港台網站資料。

事實上，是次已經第三次抽起《鏗鏘集》集數，包括抽起原定於3月29日播出有關大學學生會斷莊，而本月5日播出的《鏗鏘集》有關網媒營運，已訪問眾新聞中國組及香港自由新聞(Hong Kong Free Press)等記者，管理層要求加入「藍媒」訪問以作平衡，但據悉製作團隊拒絕配合，管理層因而決定抽起該集。