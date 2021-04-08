多艘退役噴射水翼船將被拆解　關注組促保留「木星」號

多艘近年退役的Jetfoil噴射水翼船包括「金星」和「鐵星」被拆解，而另一艘退役的Jetfoil噴射船「東星」亦已移進宏德機器鐵工廠內，船名及公司品牌已塗上黑油，相信正在安排拆解工作。有關注組指呼籲船務公司噴射飛航可保留「木星」等，對港澳航運歷史有特殊意義的船隻，或者為該些拆解船隻保存部分組件，供公眾收藏。

Jetfoil噴射船是波音公司於1972年的軍用水翼船民用化計劃的產物，船隻完全離水航行，有效抵抗令人暈眩的風浪，令平民得以享受到「飛行般的船隻體驗」。Jetfoil噴射船保育關注組指，「木星」自1975年4月啟航起，已服務市民超過45年。即使船齡較高，但其獨有的舒適體驗仍然深得乘客的歡迎，不少乘客在購票時指定乘坐俗稱「細船」的Jetfoil。關注組又指，Jetfoil對澳門經濟發展深具意義，代表過去數十年來港澳交通。

關注組稱續稱，在90年代的高峰曾使用16艘同款船隻，至去年初港澳碼頭封閉時已僅剩6艘，又指自今年3月起，退役不久的噴射船「金星」及「鐵星」先後遭拆解，而與「鐵星」一起存放在青衣的「土星」及「東星」同樣已離開原位置。關注組希望噴射飛航刀下留情，保留小量同樣具歷史意義船隻，如港澳首隻噴射船「木星」等，又稱理解船隻佔地面積不少，在疫情下停航下，全數保留並不合理，認爲可部分保留。