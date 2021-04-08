警方食環復活節巡逾2000食肆　25負責人違營業規限遭檢控

新冠肺炎疫情近日稍緩，惟市面節日氣氛濃厚，令不少店舖負責人及食客防疫意識鬆懈，違規營業情況屢見不鮮，恐釀播毒危機。有見及此，食環署與警方於一連5天的復活長假，即4月2日至6日期間展開聯合行動，到各區食肆等場所加強巡查，並對違例者嚴厲執法。行動中，執行人員共巡查了241間餐飲場所。另外，署方亦自行巡查2,175間餐廳及496間其他場所。

行動中，25間食肆因涉嫌違反防疫規例，包括15宗未確保顧客掃瞄「安心出行」或登記資料，其餘則涉及餐桌分隔距離不足、未有安排員工佩戴口罩及每2周1檢等，執法人員已對有關店舖負責人提出檢控。上述食肆亦因違反禁令，翌日起須遵守2人1枱及禁止晚市堂食的限制，為期3天(3宗)、7天(6宗)及14天(16宗)。

另外，執法人員亦發現1間浴室因未有遵守防疫規例停止營業、另有1間食店涉嫌無牌經營，已對相關店舖負責人展開檢控程序。