港大研機械魚速度打破世界紀錄　有望用於海底救援搜索

香港大學機械工程系研究團隊BREED獲「譚榮芬創科翼」資助，研發可應用於救援、搜索、環保任務的機械飛魚。該發明以22.92秒或每秒2.18米的速度，游畢50米距離，打破機械魚游泳的健力士世界紀錄，速度直逼奧運冠軍。機械魚有望應用於救援及搜索任務外，亦可應對海洋污染、水質偵測等。

團隊創辦人、工程學士(機械工程)畢業生黃如欽指，今次研發的SNAPP飛魚尾部更有彈性、更柔軟，因此速度更快，超越了大部分奧運健將的速度。該發明機身纖薄，能輕易穿梭於海底的岩層及穿插於狹縫之間，又可作浮力支撐、拖曳。此外，機械魚可在5秒內加速至最快速度、利用尾鳍急轉彎，以及48伏特850毫安培的電池，在混合游泳模式下持續數小時之久。該發明非常適合應用於海上搜索和救援任務，若與人工智能視覺系統及無人駕駛機結合，便能在海、空區域拯救遇難者。

港大機械工程系主任及環保專家梁耀彰教授說，機械魚亦適合用於環境保護方面的任務，例如協助監察水質和海底中的垃圾油污等。港大機械工程系助理教授張富博士則認為，機械魚有助保護海岸線和公眾海灘不受鯊魚侵襲，協助海域巡邏以及界定領土範圍等。

團隊現已開始將SNAPP應用於應對海洋污染，以及偵測海底垃圾積聚的位置。機械魚亦能定期收集海水樣本、監測水質，尤其是微膠粒含量。黃如欽現正與商業機構洽談，同時探討更廣泛的應用。