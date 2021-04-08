調查指4成人無意打疫苗　逾7成指免檢疫通關增接種意欲

本港2款疫苗計劃展開逾1個月，至今已錄得15宗接種後死亡個案，令市民打針意欲大減。有調查發現，近4成受訪者未有接種疫苗，大部分人擔心會出現副作用，近3成人因長期病患憂接種後反令病情加劇；亦有72%人認為若接種後可免檢疫前往內地及澳門，將有助吸引市民接種。工聯會促政府盡快增設前往內地、澳門免檢疫通關。

工聯會上月30日起向16歲或以上市民進行調查，收回的721份問卷中，有39%人仍未打疫苗，其中37%人擔心出現副作用，28%人本身有長期病患，故不敢打疫苗，亦有10%人認為自己的防疫做得足夠，毋須接種。調查亦發現，51%受訪者已接種第一針或第二針疫苗，亦有10%人已預約。

另外，問到打疫苗的誘因，72%人認為打疫苗後免檢疫前往內地及澳門是其中一個誘因；有58%人認為是打針當日應可獲得1天有薪病假，亦有67%人認為是有免費血清檢查服務檢測。

工聯會九龍東總幹事鄧家彪有多項建議，包括政府盡快增設前往內地、澳門免檢疫通關；盡快擴闊接種範圍，建立免疫屏障；研究由醫療或相關合資格機構提供血清檢測服務，讓完成接種的市民檢測是否有抗體，建立信心；建議當局容許已完成接種的市民可去醫院、院舍等探訪親人等。