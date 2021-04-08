反修例案逾1700宗　35%未審結　司法機構拒設專案組加快審理

自2019年爆發反對《逃犯條例》修訂風波後，逾萬人因參與暴力示威等相關罪行而被捕，法庭至今積壓大量案件未及處理。司法機構回應議員質詢時透露，截至今年2月28日，有1,752宗案件於各級法院已經處理或正在處理，當中有逾1,100宗案件已結案，即接近65%。至於會否開設專案法官或專案組加快處理相關案件，司法機構回應指，由於社會事件相關案件涵蓋多種罪行，量刑機制和事實情節各異，認為不適合實施該項建議。

司法機構表示，在已處理或正處理的1,752宗案件中，有1,662宗為刑事案件，其中有1,166宗已在或正在裁判法院處理，區域法院、高等法院及終審法院分別有253、241及2宗，惟高等法院的數字包括保釋申請。司法機構表示，早前亦曾就設立專屬法院及的建議諮詢相關持份者，惟司法機構經評估後認為做法極為困難，甚至是不可能，而持份者普遍認為設立專屬法院既不實際亦不可取，故認為不適合實施該項建議。

司法機構又指，為解決區院司法人手短缺的普遍問題，一直因應各級法院的整體司法人手情況及接任安排，進行公開招聘工作，提到新一輪公開招聘工作已於去年11月起展開，其中高等法院原訟法庭法官招聘工作現正進行中，區域法院法官招聘工作已於上年3月下旬展開，而而常任裁判官招聘工作亦會於今年較後時間展開。司法機構又強調，在透過公開招聘實任填補司法職位空缺之前，會在可行的範圍內以短期司法人力資源應付運作需要，包括處理大量社 會事件相關案件的需要。

此外，有議員關注司法機構對國安法指定法官的培訓詳情。司法機構回應指，香港司法學院負責為包括指定法官在內，所有法官及司法人員舉辦司法培訓活動，涉及不同課題。根據司法機構所提供的附件，在2020/21年度舉辦的活動包括入職培訓、法庭科技應用等，亦曾於上月26日舉行裁判官量刑工作坊，有20名法官和司法人員參與。司法機構表示，法官及司法人員參與該等培訓活動與否，主要取決於其專業及運作上的需要，以及法庭時間表是否容許他們抽空出席反修例風波爆發連串大型衝突。

本身是大律師的議員梁美芬認為，上述案件愈快了結愈好，律政司應公開向市民交代個別案件不作檢控的原因，但律政司拖延檢控，只會令更多人挑戰法治底線，犯了法有機會再次重犯，理應在一至兩年內完成處理案件，以杜絕漏洞。

對於其有關設立專屬法院，加快審理反修例案件的建議被拒絕，梁美芬則感到失望，認為這屬於觀念問題，她批評律政司的思維不應過於守舊及抗拒，又指其建議是參考世界各地應對示威及騷亂做法而得出，因外國經常使用如「圓桌法庭」的專屬法庭，處理年輕人犯罪的案件，亦可提供機會給專門接手同類型案件的執業律師，當年輕人入獄後，獄中亦有專人特別教導他們如何學習應對心理狀況，這方法同時有助年輕人出獄後重投社會。