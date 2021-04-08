女童被虐殺案　法官指引陪審團勿受情感影響

5歲女童與8歲兄長涉遭生父繼母長期虐待，終致女童死亡的案件，今天（8日）繼續在高院審訊，主審法官黃崇厚開始向陪審團給予法律指引，預計陪審團將於下周退庭商議裁決。法官今天向隌審團表示，雖然案件涉及兒童，但陪審團需以證據作考慮，不應被個人情感及情緒影響其裁決。

本案3名被告依次是死者的生父、繼母及繼外婆，生父及繼母否認一項謀殺罪，繼外婆否認4項殘暴對待兒童罪。法官今首先就生父繼母面對的謀殺罪作指引，指陪審團需考慮2名被告是否曾有一刻有意圖要令代號「Z」的死者死亡，或令其身體受嚴重傷害。雖然法醫的報告顯示，Z是死於敗血症，但陪審團需要考慮2人的行為，有多大程度導致Z出現敗血症並且最終死亡，包括向Z施以一連串的虐待行為，以及沒有給予Z足夠食物及帶她求醫。法官又指出，2人除面對謀殺罪外，亦面對作為交替控罪的誤殺罪，當中涉及是否因嚴重疏忽而導致誤殺。法官指2人對Z有照顧責任，故陪審團考慮此控罪時，需留意作為一個合理的普通人，是否會意識到其疏忽會嚴重至令Z死亡。另外法官指出，2人雖早已表明承認誤殺罪，但陪審團毋須因此而認為需要裁定他們誤殺罪成，而是要依賴證據作裁定。

法官表示，繼母曾作供及傳召精神科專家，指她在案發時有抑鬱症。法官指陪審團應考慮，繼母是否因患病而影響其判斷能力。另外法官又指，生父繼母自辯時都指施虐只為教好子女，並無意圖令他們受嚴重傷害，陪審團需要考慮2人的證供是否可信，但即使不信納他們的證供，控方的證據仍要達致毫無合理疑點，才能達致罪成。另外，即使陪審團認為生父繼母曾經說謊，亦不能因而對他們產生不利的考慮，繼而影響判決。

至於繼外婆方面，法官就指出陪審團須考慮她是否如控方所指，沒有阻止Z及其兄長X被生父繼母虐待，及她有否向兩兄妹施虐，或沒有向兩兄妹提供足夠的食物及醫療援助。