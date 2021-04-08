黎銘澤Fb貼文拒宣誓　將退新同盟　月底辭任區議員

55名涉嫌組織及參與去年民主派「35+」初選人士，於年初被警方以涉嫌違反《港區國安法》拘捕。其後多名被捕人士陸續「割席」，表明退出所屬政黨，甚至辭任區議會。而有傳已經離港的新民主同盟(新同盟)西貢區議員黎銘澤，成為拒絕宣誓的最新一員，表明將會退黨及本月底辭任區議員。但他沒交代現時身在何處。

黎銘澤今日(8日)在社交網站貼文，宣布決定退出新同盟，同時表明不會宣誓，將於本月底辭任。他感謝街坊對他的信任，令他可以區議員身份服務，將他所學貢獻社區。但對於他無法完成本屆任期向居民致歉。

對於政府要求區議員宣誓，他批評是在區議員頸上架刀，甚至在法案未經審議前，已經公開宣稱要取消部分區議員的資格。他形容這是一場鬧劇，是多次重演無中生有的紅線，製造法律以打壓異己，作政治檢控。

事實上，有指黎已經長時間沒有出席區議會會議，被質疑已離開香港。最新消息證實，黎早於上月初離港，現身處英國，不知何時返港。外界盛傳是因為黎早前曾參與初選，名列新界東初選名單之中，而且公開為其黨友范國威助選，惟現時范國威被捕還押，黎擔心「殺到埋身」，或成為下一批被捕人士，率先離港以保安全，暫時未知其家人是否已跟隨離開。東網嘗試聯絡黎，但暫時未獲回覆。