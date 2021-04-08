疫情延誤審理案件　去年法院進行688宗遙距聆訊

司法機構正着手處理相關法例修訂，讓法庭在合適的情況下進行遙距聆訊。

新冠肺炎持續一年多，阻礙了法院審理案件，有不少聲音提議司法機構設立24小時法庭，或是利用科技加快審理案件。司法機構在回覆議員質詢時表示，正逐步推廣使用遙距聆訊，在2020年2月至2021年2月期間，各級法院共進行了688宗遙距聆訊，又稱正着手處理與所需法例修訂有關的工作，讓法庭可靈活地在合適的情況下命令進行遙距聆訊。

司法機構續指正就主要立法建議以及遙距聆訊應用於刑事法律程序的運作和技術安排諮詢持份者，考慮到持份者的意見及擬定法例修訂所需的時間，計劃於2021年第2季將相關條例草案提交立法會審議。

司法機構指自2021年1月起，訴訟各方不再需要購置任何專用的視像會議設施硬 件或軟件，只需附有基本設施如攝影機的一般電腦，法庭使用者便可透過常用的網頁瀏覽器，連接至司法機構的視像會議設施。

在2020至21年度，司法機構調配共7名員工用於硬件、軟件及系統推行服務， 以支援遙距聆訊及相關事項，開支總額為320萬港元；而2021-22年度，司法機構會繼續監察有關遙距聆訊的應用及技術要求，並調配適當的資源，以應付運作需要。

另外，司法機構在過去數年為使法院大樓得以轉播法庭程序的影音設施，以及視像會議設施，2020至21年度資訊及通訊科技經常開支總額約為2億港元，該項開支過去5年年均增幅則為22%。