認藉職權非禮7女生　小學文書助理囚40個月

一名小學文書助理被揭發利用職位之便，非禮校內7名女學生，因而被控7項非禮罪及4項製作兒童色情物品罪。他今天（8日）在區域法院承認所有控罪，法官斥責他濫用其校內的角色，巧言令色去非禮一眾女學生，屬違反誠信，加上犯案次數多、案件橫跨的時間長等因素，最終判罰被告即時監禁3年4個月。

28歲被告簡銘龍，案發時在沙田區某小學任職文書助理，並會在醫療室幫忙。案情顯示，2017年10月24日，年僅8歲的女童Z因胃痛前往醫療室，被告卻把Z帶到「校園電視台」房間內，吩咐Z躺在地上，藉詞檢查身體掀起Z的校裙，更拉下她內褲，近距離拍攝Z的陰部和他用手指觸模Z陰部的的情況。一個月內被告重施故技，利用女學生不適到醫療室求診時，乘機拍攝另外3名女學生的私處或內褲。

至2018年2月某天，11歲的女童V因不適前往醫療室，被告伸手進她的校服內，按壓她胸部一下後縮手。V以為是檢查心跳而不在意，但被告卻繼續伸手進其內褲按壓其陰部。最後一宗事件發生在同年6月14日，分別10歲及11歲的女童T和U到校務處找被告。被告把2人帶到校園電視台後，強行拉她們坐在其左、右大腿上。期間被告隔着校裙撫摸T右胸數秒，又用另一隻手觸摸U右胸側約1分鐘。事件因有女童投訴而揭發，被告在警誡下稱好奇才犯案，又供稱非禮女童時感到開心及愉快。

辯方求情時指，心理專家認為被告有戀童癖，惟被告不同意，並表示不會再從事相關職業，故重犯機會不大。辯方又指被告為自己的行為感羞恥，誠心向受害女童、其家長及學校致歉，更願放棄認罪得來的減刑。法官判刑時，強調家長安心交托孩子給學校，惟被告為一己私慾，粉碎家長對學校的期望，使家長活於自責。