返港航班索天價　系統冧檔阻撲飛　滯英港人鬧爆國泰「廢航空」

因管理不善而在全球最佳航空公司排名榜節節下跌的國泰航空，其所營運的兩班英國返港指定航班，今(8日)起接受預約購票，豈料網頁下午4時開放後，一度「冧檔」顯示服務器錯誤，無法購票，且機票索價極高，只是單程經濟客位已索價909英鎊，即大約9,700港元，所有機票於2小時內被搶購一空。有多名讀者向東網表示無法購票，網民鬧爆國泰發災難財，直斥「廢網廢航空」。

國泰航空下午4時開放網上預約系統，兩班指定航班分別4月21及28日由倫敦希思路機場起飛，翌日凌晨抵港。乘客在選擇客艙級別、航班日期及乘客人數後，可開始預訂，但網頁一直顯示發生錯誤，未能進入預訂畫面。待成功進入，所有機票已經搶購一空。而且，兩班指定航班都有經濟、特選經濟及商務客艙可選，但單程票價折合約9,700至3.4萬港元不等，頗為昂貴。

機票開賣不久，隨即有人在網上討論買不到機票。有網民指「網(頁)都入唔到」，又如何買機票，亦有網民批評國泰、網頁及政府：「廢網、廢航空、垃圾正苦(政府)」、「得個兩班(航班)爭崩頭」，認為當局及國泰低估需求。有網民更指，暫時未聽聞有人成功購票，亦有人批評國泰班機位少而炒起價格，直言現時價格是平時的一倍，加上回港要檢疫住酒店，「返個香港要駛(使)幾皮野（萬元）」。

兩班指定航班的乘客抵港後要到酒店檢疫21日，並在抵港第7、12及第19天接受檢測。乘客辦理登機手續時，要提供起飛前72小時內有效的檢測證明，以及21晚指定酒店房間的預訂確認書。