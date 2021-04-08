鐵線淪玩具恐傷猴子　市民促改裝膠擋板保動物安全

漁農自然護理署早前於金山郊野公園附近、位於大埔道的停車場，加裝棘線圍欄作保安用途，疑因此導致多隻猴子嚴重受傷，血流不斷，事件經東網連日報道後引起全城關注，紛紛炮轟署方虐畜。雖然漁護署於上月25日「跪低」，將棘線圍網換成普通鐵線，但鐵線不足一周即斷裂，明顯難達保安用途。記者今（8日）再到場視察，只見猴子將鐵線當玩具拉扯玩耍，防護措施淪為玩具。有市民形容漁護署做事「沒有最差，只有更差」，安裝鐵線既未能達到效果，更會危害動物生命，促港府盡快加裝透明膠板保護猴子。

東網建議漁護署改設透明膠製、每幅高2.5米至3米的垂直擋板作圍牆，並在擋板底部預留5厘米作去水位，保護猴子生活的自然空間。這款垂直擋板表面平滑，每幅有一定高度，猴子難以攀爬；擋板間有接駁口，更換容易，既透視到內外情況，又能做到保安用途，亦不會傷及猴子；而且有關物料可循環再用，更收環保之效。

記者今日發現鐵線已成為猴子的玩具，當玩得耐就會坐在鐵線上休息。市民林先生批評政府做事從來不懂吸取經驗，形容「沒有最差，只有更差」。他舉例，漁護署2005年時一意孤行，把猴子「金鷹」及主人陳日標分離，經廣泛報道之後，政府才跪低酌情處理事件。然而這次港府重蹈覆轍，再強行安裝棘線，危害猴子生命。

市民鄺先生則批評政府「講一套做一套」，他指繼西貢牛隻被頸圈勒頸，令牛隻每日以淚洗面，再有金山猴子被棘線刺到皮開肉裂，令人心痛。鄺今早與子女到金山，講解愛護大自然和保護動物意義，及分析政府反面教材安裝棘線的害處，希望及早改善安裝透明膠板保護猴子。