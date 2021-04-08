政Whats噏：影片點擊率太低　議員過招教康文署點做KOL

依家唔少建制派議員都身兼KOL(關鍵意見領袖)，拍片上傳到社交媒體以發表自己對各項社會議題嘅睇法。康樂及文化事務署上年12月推出一站式網上文康資訊學習平台「寓樂頻道」，部分影片雖然上載到網上，但係點擊率就唔多理想，一班議員都忍唔住要教署方點樣做KOL啊。

立法會民政事務委員會今日(8日)開會討論有關頻道，根據署方資料，截止今年2月底「寓樂頻道」上載咗接近500條影片，主題包括閱讀、表演藝術、運動、園藝、綠化等，但總瀏覽次數大概得150萬，平均一段影片嘅觀看次數只有幾千次。署方透露成立頻道時已經使咗40萬港元，而一條影片嘅製作費就大約幾萬蚊，預計一年開支預算為2,000萬港元。不過呢筆錢都係由內部資源調撥。

在席議員嫌開支高，但觀看人次少，認為署方唔好浪費，建議可以提供影片畀中小學作教學用途，同時做更多推廣工作，例如賣廣告並同知名嘅KOL合作拍片以提高觀看率。

喺Facebook(Fb)上有超過22萬人追蹤嘅議員何君堯，平時都會定期喺Fb同YouTube上傳影片，對於點樣經營社交媒體亦好有心得。佢話YouTube有分紅機制，有KOL可以一個月獲得近6萬港元收入，建議署方將影片放上平台後加強宣傳，提高點擊率自然會有穩定回報，未來就唔使再「攤大手板」攞錢。佢又建議，應善用現有資源，例如同香港電台及政府新聞處協作，咁樣就可以減少成本開支喇！