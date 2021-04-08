運輸署前高官轉投九巴　關翠蘭稱政府不會因此寬鬆審批申請

運輸署前助理署長(巴士及鐵路)關翠蘭今年初轉投九巴，擔任該公司副車務總監一職，即被議員質疑曾管理巴士事務的政府高官轉投巴士公司，令市民覺得有瓜田李下之嫌。關接受九巴公司刊物訪問時回應事件，強調政府不會因為她而寬鬆審批九巴的申請。

關翠蘭於2018年離開政府，在運輸署任職期間，曾處理2018年初大埔公路發生的九巴翻車奪命意外，她於公務員離職「冷河期」結束後加入九巴，負責巴士規劃、編配及營運。關上任時備受議員質疑，認為其轉投九巴有瓜田李下的嫌疑，她接受《今日九巴》訪問時，指過去的工作經驗令她識悉公共交通政策及法例，亦了解政府部門運作，有助公司與政府磋商時提高溝通效率。

她又表示，自己多年來以為市民提供優質服務為己任，認為即使崗位轉換，但工作目標依然一致，並強調「政府不會因為我，審批公司(九巴)的計劃申請會寬鬆了」。她透露，現時以科技提升巴士服務質素是其重點工作之一，認為巴士公司可利用更多創新科技實現智慧出行，又指疫情下市民愛到郊區，未來會開拓更多郊遊路線。

關續稱，面對鐵路網絡不斷擴張，加上政府剛宣布未來會加強推動使用電動巴士，認為九巴在策劃路線時須更具備前瞻性，從路線策劃、營運安排、維修支援各方面主動積極部署，帶動整個巴士行業邁向碳中和的目標。