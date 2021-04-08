青年將藏汽油彈袋子拋落河　藏武器襲警罪成

前年11月有警員在沙田看見一名青年疑將袋拋入城門河，上前截查時遭青年推撞胸口，及用頭撼他的額頭，最終被制服。警方後來將袋撈起來，發現內有6個汽油彈和鑽嘴等物品。青年早前在沙田法院就襲警和在公眾地方管有攻擊性武器罪受審，裁判官延至今天（8日）於西九龍法院裁定他2罪罪成。裁判官香淑嫻直指案情嚴重，涉案汽油彈若被使用可以殺人，監禁似乎是唯一恰當刑罰，且明言刑期不會短。她下令為被告索取背景報告，將被告還押至4月28日判刑。

23歲被告林頒法，任職游泳及健身教練。他被控於2019年11月3日，在沙田大涌橋路瀝源橋襲警，以及攜有6個汽油彈。辯方求情時指本案屬單一事件，被告因社會狀況才犯案，強調遇襲警員傷勢不重，汽油彈也並未使用，冀法庭輕判。

審訊時警員供稱，他當日在沙田一帶兜截，期間見身穿黑色衫褲的被告在橋上，將胸前的袋拋落城門河。陳上前表露身份並打算截停被告，豈料被告突然衝向他，雙手推了他胸口，又不停掙扎用頭撞他前額，最終他要在同袍協助才能制服被告。他隨後看見一個袋在河道漂浮，特徵與被告拋下的袋脗合，撈起後發現汽油彈等物。而辯方則指被告沒有將袋拋落河，撈到的裝非被告所有。

裁判官裁決時指，本案所有證人均誠實可靠，被告遇查時不但沒有停步，更出手襲警意圖逃脫，警員只是使用適當武力來制服被告。由於事件發生在千鈞一髮之間，警員供詞有出入並不足為奇。此外，案發橋面光線充足，相信警員能清晰看見被告拋袋到河中，法庭不相信在相同時間和地點，巧合地漂浮着相同形狀及顏色的袋，因此裁定警員撈起的便是被告所拋棄的袋，而袋中汽油彈唯一的用途是傷人，故裁定被告兩罪罪成。