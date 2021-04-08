聲稱被警毆打　Now工程人員向律政司索償

原告李小龍指事件距今已逾6年，但他仍要看精神科。（楊志權攝）

Now新聞台一名工程人員於2014年在佔旺區採訪時，聲稱遭多名警員拳打腳踢，事後入稟向律政司民事索償。案件今天（2日）在區域法院開審。原告供稱事件令他飽受精神困擾，至今仍需定時看精神科醫生，他和家人的關係一度因而轉差。

本案原告李小龍，被告是律政司司長。原告今天作供指在2014年11月25日晚上9時後，他到旺角區協助直播，當時身上攜帶不少補給物資，如電池、錄影帶及一條鋁梯。他指鋁梯是供記者攀高，從高角度拍攝現場畫面。及後李與警方相遇，他沒有襲警或使用鋁梯傷人，卻遭對方制服並被押到一旁的後巷中，故即場報警。庭上播放李與報案中心和救護中心的對話，李當時指遭警方拳打腳踢，導致「頭痛、成身好㷫、啲骨好痛」，要求救護車到場。

事後李沒有被警方起訴任何罪名，但精神開始轉壞，容易緊張、驚恐及產生幻覺，遇上便衣警員會驚慌。家庭方面，李自言與妻兒變得疏遠，會獨自在房間中胡思亂想。現在病情有好轉，但仍需看精神科醫生。

被告一方盤問時，質問李會否推開人群，或是阻擋人群入鏡，以方便攝影師工作。李表示不同意會這樣做，表示這種情況很少見，他只負責防止攝影師不慎跌倒。案件明天（9日）將繼續審訊。