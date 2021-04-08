政府冷待動物受虐　議員促「轉吓腦袋」接納東方貓狗善終園藍圖

近年本港不時發生虐待動物的案件，就連流浪動物亦遭到毒手。而東方報業集團(下稱東方)深入探討流浪貓狗問題，向政府獻上「貓狗善終園」藍圖，為流浪貓狗提供生養死葬一條龍服務，惟政府竟然拒絕採納。議員狠批政府法例對動物欠保障，同時「唔識寶」，任由動物受虐。

東方倡議政府覓地興建「貓狗善終園」，集中接收及處理受虐的流浪貓狗，提供「一條龍」式生養死葬。藍圖建議園內可由獨立機構專責接收及照顧流浪動物，動物若身體健康則可供領養；有小病痛的貓狗經醫治後則讓其在園內終老，以減少不必要的人道毀滅。另外，貓狗的身後事亦可在園內完成，例如在山邊設置動物火化設施處理屍體，附近更可設骨灰龕場及紀念花園，成為沒有飼主的貓狗一生一世的樂園。

立法會研究動物權益相關事宜小組委員會，在1月將藍圖納入議程，但政府竟指在公營動物收容設施長期飼養流浪動物，涉及大量的政府財政及土地資源，更謂存在道德風險而拒絕採納。議員柯創盛指屢見社會出現虐待動物的歪風，形容是慘無人道。而東方倡議的藍圖正好體現愛護動物、愛護生命的善行。政府不但未有完善的法例保障動物權益，更拒絕接納東方提出的嶄新及完善建議，直言政府要「轉吓個腦袋」，切莫故步自封，令好事無法得到寸進，應該認真思考如何尊重生命。對於政府聲稱設置貓狗善終園會涉及大量的土地資源，柯認為政府的思維片面、推卸責任，事實上可因應閒置地方的大小而興建貓狗善終園，坦言「有地方總好過冇」。