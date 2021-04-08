無律師代表訴訟人資源中心使用量降 人員及薪金撥款反增

司法機構設有無律師代表訴訟人資源中心，向高等法院或區域法院民事法律程序的無律師代表訴訟人，提供有關法庭規則及程序的資料及協助，但不會給予法律意見或評論案件的細節。在回應議員查詢時，司法機構提供過去3年資源中心設施的使用次數。惟雖然去年的使用次數較前年的明顯下降，資源中心的支援人員及預算薪金撥款卻有所上升。

根據司法機構提供的資料顯示，2020年資源中心一般櫃枱查詢為12,107次，比2019年的17,934次少；而2020年以其他方式如傳真、信函及電郵作出的查詢則為282次，亦比2019年的396次明顯下跌。即使是資源中心網頁的登入次數，亦由2019年的415,225次點擊，下跌近兩成至340,971次點擊。

不過，資源中心的的支援人員數目卻在2021至2022年度由6位增加至7位。而預算薪金撥款亦不跌反升，由中心服務使用次數最多的2019年的289萬，上升至2020至21年的304萬，及後再升至2021至22年度的348萬元。