政府逼食肆增換氣量　酒店業稱月底難完工　或作強烈回應

本地接連爆出有食肆因鮮風不足，導致空氣播疫，港府方後知後覺、急急要求食肆於本月底前將換氣量提升至最少每小時6次，或安裝空氣淨化設備作替代，惟政府立例前卻未有與業界商討，逾10間酒店業代表今(8日)與政府會面後均表示反對。有代表提到，酒店結構複雜，若要更新通風系統隨時用上百萬港元，加上工程需時，表明難以在月內完成，要求政府就業界困難重新考慮，又指若政府一意孤行，不排除會有「強烈反應」。

新鴻基、新世界、富豪、半島酒店等10間酒店代表，今與食環署、機電工程署、政府相關工作小組會面逾2小時，表明反對政府強制餐飲處所換氣措施。香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城在會後批評「政府諮詢工作漠視酒店業問題」，由於酒店與食肆結構不同，酒店內的餐廳為連接結構，而非獨立，不是簡單加裝淨化裝置便可以，改裝工程費更隨時逾百萬港元，加上工程需時長，甚至改裝到明年年初，肯定無法在月底死線前完成。他批評政府未諮詢業界便倉卒推行新例，並敦促當局派員巡查酒店採集數據再決定，並澄清本月30日是否「死線」。

李又覆述會議紀錄，指政府代表承認立例之初確實未有與業界商討，對方又「放軟」解釋，本月內只是收集資料分析，並將會上訊息向食衞局反映，但未有明確指何時會回覆。他指政府若一意孤行，草率地推出法例，將令業界蒙受損失，不排除業界會有「強烈反應」、「隨時令法例行唔郁」，但未有具體解釋會否採取法律行動。

政府早前指，要求所有提供堂食的食肆須於本月底前，在食物環境衞生署網頁登記其處所座位間的換氣量可達每小時至少6次。如實際情況後未能滿足有關要求，可加裝高效顆粒空氣過濾器等作為替補方案。