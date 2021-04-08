反修例案件積壓　議員狠批律政司檢控太慢　倡外判律師處理

律政司處理涉及前年《逃犯條例》修訂風波的案件數量，延宕至今仍遠低於被捕人數，議員葛珮帆指一般市民都嫌檢控得太慢，建議律政司在做好把關工作後，可考慮將部分案件外判至其他律師處理，以加快檢控速度。她又指，司法機構在處理案件的速度亦不夠快，質疑為何英國在處理涉及暴動的案件時，能夠設立24小時特別法庭盡快審理，惟香港的司法機關卻拒絕倣效，實在令人費解，強調市民並不會收貨。

本身是律師的議員周浩鼎亦批評，司法機構在面對積壓已久的反修例案件時欠缺決心。他理解早前法庭早前受疫情影響，但強調目前疫情經已放緩，認為司法機構應該特事特辦，加快處理案件速度。對於司法機構在答覆中指出，由專屬法院處理相關案件的建議並不適合，周質疑司法機構閉門造車，不願意接納外間提出的建議。

本身是大律師的議員容海恩則指，逾萬名涉及反修例案件的被捕者中，至今僅2000多人被檢控，炮轟律政司檢控速度太慢，令正義不能被彰顯。她認為案件拖延太久，證人對案情細節的記憶可能變得模糊，變相令被告脫罪的機會大增，建議律政司可考慮將情節簡單的案件外判，以加快檢控速度，同時集中人手處理情節複雜的重大案件。