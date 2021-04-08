千萬富翁賣樓套現　學者料因對本港前景失信心

花旗銀行調查顯示，本港千萬富翁人數達51.5萬人，其中25%流動資產較2019年底有所增加，當中9%表示主因是賣樓套現。有學者估計，本港過去接連遭到暴疫夾擊，社會動盪不安，早前更曾引發移民潮，惟港府施政無方，經濟持續下行，令不少市民對本港前景信心大減，才出現大批富翁賣樓套現的情況。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指出，本港2019年起爆發反修例風波，示威活動頻頻，估計當時已有不少持外國護照的市民萌生去意，打算變賣資產移民。他又指，欲移民的人士「不分藍黃」，不少人不願孩子在動盪不安的環境下成長，相信「兩邊都想走」。

陳續指，去年本港更爆發新冠肺炎疫情，不少企業受到嚴重衝擊、奄奄一息，惟港府施政無方，屢被批評「救唔到經濟」，亦未有提供足夠支援予企業及打工仔，通關至今亦似乎遙遙無期，本地營商環境不理想，富翁因而對本港經濟前景失去信心，或寧願賣樓到外地發展。