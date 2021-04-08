過去3年平均逾8000名公僕流失　警隊居首

政府要求公務員宣誓，外界憂慮將引起辭職潮。政府表示過去3個年度的公務員流失人數分別為8,616、8,557及8,311人，每年涉及超過600個公務員職級。而流失率最高的分別是香港警務處(1802人)、食物環境衞生署(528人)及消防處(440人)。

公務員事務局提供流失人員的數據，在2017至18及2019至20的3個年度，公務員流失人數分別為8,616、8,557及8,311人，每年涉及超過600個公務員職級。與該年度開始時的實際員工人數相比，流失率分別為5.1%、5.0%及4.8%。局方指，退休一向是公務員離任的主要原因，預計本年度約有6,300名人員屆正常退休年齡，與去年6月底的公務員實際人數相比，因退休而導致的流失率約為3.5%。另外，在約56,000名合資格公務員當中，約47, 000人(83%)已選擇延遲退休。最多的部門分別為香港警務處(9,744人)、消防處(3,865人)及食物環境衞生署(3,563)。

局方又指，過去3年曾為超過300個公務員職級進行招聘工作，共接獲約150萬份申請。在3個年度的新聘人員總數為42,449人。有關紀律部隊職系的招聘數據，由2017至18年度接獲約119,000份申請書，回落至上年度的約76,000份申請。而文職職系，則由2017至18年度接獲的約428,000份申請，減少至上年度的約313,000份申請。

對於公務員編制將落實零增長，局方表示已鼓勵各局和部門透過重訂工作優次、內部調配、精簡程序，提升效率，讓公務員在編制停止增長的情況下應付工作量。此外，各局及部門可在不超出其編制上限的情況下，開設或刪減現有非首長級職級的職位，並按運作需要，自行決定需要招聘公務員的職系及數目，以便靈活應付人手需求。