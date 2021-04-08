東方倡派包機　港府終接載逾千滯留湖北港人　開支近1500萬

新冠肺炎在去年十分嚴峻，東方報業集團曾倡議派出私人包機，接回被迫滯留在湖北的多名分娩在即的孕婦，以及部分老弱幼返港，港府及後終回應並安排包機接回滯留湖北省的香港居民。政府在特別財會書面問題中交代，指港府分別安排2批共8班專機接載滯留在湖北省的香港居民回港，共接回1027名滯留人士，相關費用約1454萬港元，由政制及內地事務局以現有資源支付。

政府指曾在2020年3月份別安排2批共8班專機接載滯留在湖北省的香港居民回港，2次行動共接回1027名滯留人士，包括859名在武漢市、咸寧市、孝感市及黃石市的香港居民，以及168名在湖北省其他地方的急需返港居民，包括孕婦、有嚴重病患或急需回港治療的人士，以及應屆香港中學文憑試考生等。

行動中共有66名來自政制及內地事務局、入境事務處、衞生署、政府新聞處和醫院管理局的人員直接隨機參與，並有多個政策局和部門派員為行動提供在地和後勤支援。

此外，港府5個駐內地辦事處(即駐北京辦事處、駐粵經濟貿易辦事處、駐成都經濟貿易辦事處、駐上海經濟貿易辦事處及駐武漢經濟貿易辦事處)轄下設有入境事務組，在2020年各入境事務組共接獲3219宗香港居民在內地遇事的求助個案，當中2980宗與新冠肺炎疫情有關，個案包括因當地交通情況而滯留、需要服用在香港供應的藥物等。其中駐武漢經濟貿易辦事處在2020年收到2611宗與新冠肺炎疫情有關的求助個案。

另有議員詢問關於粵港澳大灣區建設的工作。政制局回覆指特區政府在去年11月設立粵港澳大灣區發展辦公室，2020-21年度用於推動粵港澳大灣區建設工作的修訂預算開支約為6622萬港元，而該辦公室正式成立後的人手編制共為33人。在2021-22年度該辦公室的預算開支約為6450萬港元。